Ein Mitarbeiter von Mercedes-Benz bringt im Werk in Bremen den Stern an einem C-Klasse Modell an.

picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Im Mercedes-Benz-Werk Bremen rollen ab sofort Limousine und T-Modell der neuen C-Klasse vom Band.

Bremen ist Leitstandort im globalen C-Klasse Produktionsverbund. In Kürze soll der Startschuss an den internationalen Standorten in Peking und im südafrikanischen East London folgen, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte.China ist seit 2