Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat den Oppositionsvorwurf, der Wirtschaft in der Corona-Krise nur mangelhaft zu helfen, zurückgewiesen.

„Wir tun alles, um jeden Arbeitsplatz in diesem Land zu sichern“, sagte er am Dienstag im Landtag in Hannover. Vorwürfe der Opposition, es gebe Chaos und Staatsversagen bei den Hilfen für Unternehmen wies Althusmann als „Unverschämtheit“ z