Bremen und Hannover in Radfahrer-Test ganz vorne

Ein Mann fährt mit einem Fahrrad bei Sonnenaufgang.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bremen. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Radfahrer so zufrieden mit der Verkehrslage wie in Bremen.

Die Hansestadt belegt in einem Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter den Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern den ersten Platz, gefolgt von Hannover und Frankfurt/Main. Die Städte schnitten in der Befragung etwa i