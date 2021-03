Ministerpräsident Weil stöhnt über Homeoffice in Quarantäne

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt sich einen Mund-Nasen-Schutz auf.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist heilfroh, die Quarantäne nach einem Corona-Infektionsfall in der Staatskanzlei beendet zu haben.

Er habe 12 bis 14 Stunden täglich gearbeitet, davon unzählige Video-Konferenzen am iPad verfolgt. „Meine Frau hat mich wenig gesehen“, sagte der SPD-Politiker am Montag in der NDR-Sendung „DAS!“. Er habe schon vorher den Verdacht gehabt, d