Brand auf Campingplatz in Ostfriesland: Vorzelte in Flammen

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen.

picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Neuharlingersiel. Die Serie von Bränden auf einem Campingplatz im ostfriesischen Neuharlingersiel geht weiter.

Bei einem erneuten Feuer gingen zwei Vorzelte in Flammen auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da Feuerwehrkräfte schnell vor Ort waren, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnwagen am Sonntagnachmittag verhindert werden. Nieman