VW will Schnellladenetz für E-Autos aufbauen: Aral Partner

Mitarbeiter von Volkswagen stehen in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezellen im VW-Werk.

Julian Stratenschulte/dpa

Bochum. Europas größter Autobauer Volkswagen will gemeinsam mit Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen.

Bis 2025 sollen rund 18 000 Ladepunkte installiert sein, wie VW am Montag mitteilte. Das entspreche rund einem Drittel des für diesen Zeitpunkt prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem europäischen Kontinent. In Deutschland will VW dabei mit