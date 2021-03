Mitarbeiter von Volkswagen stehen in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezellen im VW-Werk.

Julian Stratenschulte/dpa

Bochum. Elektroautos sind noch immer relativ teuer, außerdem gibt es Engpässe in der Versorgung mit Batteriezellen. Beide Probleme will der VW-Konzern nun stärker angehen, ein Verbund eigener Zellfabriken wird dazu aufgebaut. Wird so E-Mobilität in der Breite vorangetrieben?

Mit einem eigenen Netz von Batteriezellfabriken will Volkswagen Elektrofahrzeuge günstiger machen und so auch die Kampfansagen des US-Rivalen Tesla kontern. Der größte Autokonzern Europas kündigte am Montag den Aufbau einer internen Zellfer