Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hannover. Sturzbetrunken, fremdes Auto und kein Führerschein: Zwei schwer betrunkene Männer haben in Hannover einen schweren Unfall mit Fußgängern abgewendet.

Die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer stiegen laut Zeugen in ein unverschlossen abgestelltes Auto und fuhren los, wie die Polizei am Montag mitteilte. An einer Fußgängerampel bremste der 28-Jährige am Samstagmittag - aber so knapp, dass