Mieter wird bei Feuer in Wohnhaus schwer verletzt

Einsatzwagen der Feuerwehr.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Ronnenberg. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ronnenberg in der Region Hannover hat ein Mensch schwere Verbrennungen erlitten.

Die schwer verletzte Person kam ins Krankenhaus, Alter und Geschlecht waren zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen, einer von ihnen stürzte vom Balkon. Gegen Mittag wurde die F