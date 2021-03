Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona Krisenstabs der Landesregierung.

Hannover. Nach dem Start der Terminvergabe für Corona-Impfungen an Menschen der zweithöchsten Priorität sind in Niedersachsen bereits 420 000 Personen auf der Warteliste.

„Der Anmeldestart ist grundsätzlich gut gelaufen“, sagte die Vize-Chefin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Montag in Hannover. Das Portal und die Hotline waren am Freitag für Termine für über 70-Jährige, Menschen mi