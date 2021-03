Eine Frau bringt per Kaiserschnitt in einer Klinik ein Kind zur Welt.

Waltraud Grubitzsch/dpa/Archivbild

Wiesbaden. Bei rund einem Drittel aller Geburten in einem Krankenhaus in Niedersachsen und Bremen hat die Mutter per Kaiserschnitt entbunden.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Kaiserschnittrate im Jahr 2019 in Niedersachsen bei 30,4 Prozent und in Bremen bei 29,7 Prozent. Beide bewegten sich damit ungefähr im bundesweiten Durchschnitt (29,6