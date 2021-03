Metaller gehen im Norden in dritte Warnstreikwoche

Die IG Metall Küste startet in der Metall- und Elektroindustrie am Dienstag in ihre dritte Warnstreikwoche.

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kurz vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde von Gewerkschaft und Arbeitgeberverband Nordmetall wollen mehr als 250 Delegierte aus 30 Betrieben in Hamburg ihren Forderungen in einem Autokorso zur Horner Rennbahn Nachdruck verleihen, wie