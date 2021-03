Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Diepholz. Bei einem Zusammenprall von zwei Autos bei Diepholz ist ein junger Mann schwer verletzt worden.

Der 19-Jährige sei aus bisher unbekannten Gründen am Montagmorgen mit seinem Wagen frontal in ein anderes Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde er in dem Wrack eingeklemmt und musste von Ersthelfern befreit werden. Er kam m