Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Wer über 70 Jahre alt ist, kann sich ab heute telefonisch oder online einen Termin für die Corona-Schutzimpfung in Niedersachsen besorgen.

Das Internet-Portal sei bereits am Wochenende zu Testzwecken freigeschaltet worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Sonntag in Hannover. Dabei sei es zeitweise auch schon möglich gewesen, einen Termin zu vereinbaren. D