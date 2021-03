Zwei Jungen ertrinken bei Suche nach Ball in Baggersee

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen.

picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Misburg. Zwei Jungen im Alter von acht und neun Jahren sind in einem Baggersee bei Hannover ertrunken.

Die Brüder hätten zunächst mit hochgekrempelten Hosen nach einem ins Wasser gefallenen Ball gesucht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Der im Uferbereich flache See im Stadtteil Lahe falle an einer Stelle plötzlich steil ab. Dort hät