Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest - Betreten strengstens verboten!“

Matthias Schrader/dpa

Vechta. Knapp 70 000 Tiere mussten am Wochenende in niedersächsischen Betrieben aufgrund der Geflügelpest getötet werden.

Tierärzte hätten am Samstag zunächst in zwei Betrieben in Vechta einen möglichen Ausbruch entdeckt, teilte der Landkreis am Sonntag mit. Einen Tag später sei nur wenige Kilometer entfernt ein weiterer Verdachtsfall in einem Betrieb in Baku