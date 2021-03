Demonstrierende der Bewegung „Es reicht!“ stehen auf dem Trammplatz.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Zu den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Niedersachsens Landeshauptstadt kamen weit weniger Demonstranten als angemeldet. Laut Polizei gab es zahlreiche Verstöße gegen die Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Knapp 800 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben in Hannover gegen die Corona-Politik demonstriert. Damit kamen deutlich weniger als die angemeldeten 1500 Teilnehmer. Die Demonstrantinnen und Demonstranten folgten einem Aufruf der Be