Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut verschärft.

Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 1111 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg auf 76,8 - so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner an. Am Samstag lag diese