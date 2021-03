Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Zwischen Harz und Nordsee stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Ist das die dritte Welle? Im Landkreis Rotenburg erhielten Senioren in einem Drive-In-Impfzentrum die schützende Spritze. Auch die über 70-Jährigen können sich nun Impftermine holen.

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut verschärft und macht in vielen Regionen des Landes Hoffnungen auf Lockerungen zunichte. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsministerium 1111 neue Fälle im Vergleich zum Vortag.