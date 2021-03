Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Parties, Geburtstage und Verlobungsfeiern - auch an diesem Wochenende musste die Polizei in Niedersachsen wieder zu vielen Einsätzen ausrücken, bei denen gegen die Corona-Verordnung verstoßen wurde. Bei einem Einsatz gab es sogar Verletzte.

Viele Parties und Treffen mit Personen aus mehreren Haushalten haben die Polizisten in Niedersachsen auch an diesem Wochenende wieder beschäftigt. In Gusborn im Landkreis Lüchow Dannenberg haben Polizisten eine Feier mit mehr als 20 Gästen