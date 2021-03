Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Celle. Im Landkreis Celle haben mehrere Menschen gegen die Corona-Auflagen verstoßen und sind dabei von der Polizei erwischt worden.

In einer Wohnung in Lachendorf lösten die Beamten eine Feier auf, bei der sich Menschen aus sieben verschiedenen Haushalten trafen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Wenig später kontrollierte die Polizei zwei Autos, in denen vier