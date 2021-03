Hanke (l-r), Güldenberg und Onay stehen in einer Wohnung vom Obdachlosenprojekt „Housing first“.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nicht nur vorübergehend ein Dach über dem Kopf, sondern ein eigenes Zuhause - kann man obdachlosen Menschen so besser helfen? In Hannover soll ein neues Modellprojekt das erreichen. „Housing First“ heißt das Konzept, das den Menschen vor allem eines verspricht.

Eine eigene Wohnung für Menschen von der Straße: In einem Modellprojekt in Hannover sollen kleine Wohnungen an bislang Obdachlose vermietet und die Menschen so schneller integriert werden. Die ersten Mieter sollten im Laufe des Monats in di