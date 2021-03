30-jährige Frau in Berne getötet – Mann in Untersuchungshaft

Ein 31-jähriger Mann hat offenbar am frühen Samstag eine 30-jährige Frau getötet.

Jürgen Mahnke/dpa

Berne. Eine 30 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Berne getötet worden. Ein 31-jähriger Bekannter der Frau gab am Samstag gegenüber der Polizei an, sie umgebracht zu haben. Er wurde festgenommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete sich der 31-Jährige am frühen Morgen gegen 5 Uhr über den Notruf und teilte mit, seine Bekannte getötet zu haben. Umgehend wurden Polizisten und Rettungskräfte zu der Wohnung in einem Mehrfamili