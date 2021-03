5:0 gegen Schalke: VfL Wolfsburg zurück in der Erfolgsspur

Wolfsburgs Stürmer Maximilian Philipp jubelt nach seinem Tor zum 5:0.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Nach zwei Niederlagen im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga hat sich der VfL Wolfsburg im Rennen um die Champions-League-Plätze eindrucksvoll zurückgemeldet.

Gegen Schlusslicht FC Schalke 04 gewann der Tabellendritte am Samstag mit 5:0 (1:0). Ein Eigentor von Shkodran Mustafi brachte die anfangs noch behäbigen Wolfsburger in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause trafen Wout Weghorst (51.),