Hannovers Jaka Bijol und Fürths Sebastian Ernst (l) im Zweikampf.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Fürth. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Mittelfeldspieler Sebastian Ernst von der SpVgg Greuther Fürth verpflichtet.

Der erste Neuzugang für die nächste Saison ist gleichzeitig ein Rückkehrer, denn der 26-Jährige kommt aus Neustadt am Rübenberge und spielte bereits in der Jugend und in der zweiten Mannschaft für die „Roten“. Nach Angaben der 96er untersc