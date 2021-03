Starkregen mit Hagel fällt vor einer Hecke.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Braunschweig. Das Sturmtief „Luis“ hat am Wochenende mit vielen umgeknickten Bäumen und einigen Unfällen auch die Einsatzkräfte in Niedersachsen beschäftigt. Meist blieb es jedoch bei kleineren Schäden.

Das Sturmtief „Luis“ hat am Wochenende auch in Niedersachsen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Das ganz große Chaos blieb aber aus. Im Landkreis Aurich hatten die Einsatzkräfte bis spät in die Nacht zum Sonntag viel zu tun. M