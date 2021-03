Blick auf einen Corona-Schnelltest in einer Teststation.

Vincent Jannink/ANP/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist deutlich angestiegen.

Das Landesgesundheitsamt zählte am Samstag 1111 mehr Fälle als am Freitag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die landesweite Inzidenz kletterte weiter nach oben auf 74,7 - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich in