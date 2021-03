Eine Hand hält eine Zigarette.

Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Mit Kippen-Gullys will die niedersächsische Stadt Oldenburg gegen achtlos weggeworfene Zigarettenreste vorgehen.

An einer Bushaltestelle in der Innenstadt sind seit kurzem fünf sogenannte Boden-Aschenbecher in die Pflasterung eingebaut, wie die Stadt mitteilte. „Raucherinnen und Raucher können dort ihre Glimmstängel durch einen Gitterrost in einen Au