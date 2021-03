Kranke Kiefern mit ausgetrockneten Baumkronen stehen in einem Kiefernwald der Niedersächsischen Landesforsten im Landkreis Gifhorn.

Julian Stratenschulte/dpa

Unterlüß. Der Kiefernbestand in der Südheide ist in Gefahr. Der Pilz Diplodia greift die Bäume an - von der Trockenheit geschwächt, können sie sich kaum wehren. Kahlschlag ist an manchen Orten die einzige Wahl.

Ein Pilz mit dem Namen Diplodia macht den Kiefern in der Südheide zu schaffen - die Förster sind alarmiert. „Da blutet das Försterherz“, sagte Florian Roffka aus dem Revier Ringelah im Forstamt Unterlüß beim Anblick der geschädigten Bäume i