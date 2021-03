Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Städten Niedersachsens

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo und eine rote Trillerpfeife.

Christophe Gateau/dpa

Hannover. Die Bürger in mehreren Städten Niedersachsens müssen sich am Samstag auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen: Unter anderem in Lüneburg, Salzgitter, Hameln, Stade, Verden und Buxtehude soll es Warnstreiks geben.

Der Verkehr werde dadurch teilweise beeinträchtigt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen: Die Beschäftigten im privaten öffentlichen Nahverkehr verdienen laut Verdi bis zu fünf Euro pro