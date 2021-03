Eine Mitarbeiterin des Impfteams überprüft eine Spritze.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Bremervörde. Senioren ab 80 Jahren können sich in der Stadt Bremervörde im Drive-in-Verfahren auf dem Beifahrersitz eines Auto gegen Corona impfen lassen.

478 Frauen und Männer sollen am Samstag in diesem Verfahren ihre Erst-Impfung erhalten. Auf dem Markt- und Messegelände wurde dazu eine Impfstraße aufgebaut. In drei Wochen, am Karsamstag, ist die Zweit-Impfung vorgesehen. Nach einer Regis