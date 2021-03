Blumenvasen mit Fähnchen und Windrädern mit dem Logo der Partei Die Linke stehen auf einem Tisch.

Lino Mirgeler/dpa

Hannover. Die Linke in Niedersachsen wählt am Samstag (10.00 Uhr) bei einem Landesparteitag in Hannover ihre Führungsspitze neu.

Die beiden Vorsitzenden Heidi Reichinnek aus Osnabrück und Lars Leopold vom Kreisverband Hildesheim kandidieren erneut als Führungsduo. Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. Zu dem Parteitag in einer Schule in der Landeshauptstadt werden r