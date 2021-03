Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (rechts) und Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut sitzen bei einer Pressekonferenz im Innenministerium.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Antisemitismus bleibt ein Problem in Niedersachsen, auch etwa bei Demos gegen Corona-Maßnahmen. Beim Kampf gegen Judenhass will die Regierung nicht locker lassen. Bei der Prävention setzt eine neue Broschüre an, die insbesondere Schüler sensibilisieren soll.

Mit einer neuen Broschüre will der niedersächsische Verfassungsschutz insbesondere in Schulen über Antisemitismus aufklären. „Gerade in der heutigen Zeit und nicht zuletzt im Kontext der Corona-Pandemie, in der Verschwörungstheorien mit deu