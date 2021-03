Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (rechts) und Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut sitzen bei einer Pressekonferenz im Innenministerium.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Mit einer neuen Broschüre will der niedersächsische Verfassungsschutz insbesondere in Schulen über Antisemitismus aufklären.

„Gerade in der heutigen Zeit und nicht zuletzt im Kontext der Corona-Pandemie, in der Verschwörungstheorien mit deutlich antisemitischen Inhalten in manchen Zirkeln wieder salonfähig sind und auf die Straße getragen werden, ist es unsere A