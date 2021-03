Blaue Fahrradampeln in Hildesheim verwundern Radler

Eine blaue und eine rote Ampel für Radfahrer leuchten an einer Kreuzung.

Julian Stratenschulte/dpa/Aktuell

Hildesheim. Eine Ampel kennt jeder: Rot heißt Stopp, grün heißt freier Weg und gelb heißt Achtung. Die Hildesheimerinnen und Hildesheimer müssen sich nun auch an eine blaue Ampel für Radfahrer gewöhnen. Ihre Bedeutung kannten zunächst nur Experten der Stadtverwaltung.

In der Stadt Hildesheim sehen Fahrradfahrer ab sofort blau, wenn sie vor einer Ampel in der Neustadt stehen. Das zusätzliche Signal sitzt ganz oben in der Ampel und signalisiert den wartenden Radfahrern, dass die Ampelsteuerung sie erkannt