Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Angesichts des Streits um den Corona-Kurs in Niedersachsen hat CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer vor parteipolitischer Profilierung gewarnt.

„Wir werden als politische Einheit wahrgenommen und müssen das als politische Einheit lösen“, sagte er am Freitag in Hannover. Dazu gehöre auch, für eine allgemein begreifliche Corona-Verordnung zu sorgen. Die jüngste Verordnung sei an ein