In Wohnung verschanzt: Kein Strafverfahren gegen Mann

Salzgitter. Nach einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften wegen eines Mannes, der sich in seiner Wohnung in Salzgitter verschanzt hatte, ist kein Strafverfahren gegen den 54-Jährigen eingeleitet worden.

Der Verletzte sei ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.Am Donnerstag hatte ein Zeuge die Rettungskräfte alarmiert, weil der verletzte Mann in seiner Wohnung in einer „persönlichen Ausnahmesituation“ gewesen sei