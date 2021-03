Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“ steht an einer Straße im Landkreis Cloppenburg.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Cloppenburg. In den Gemeinden Garrel und Bösel müssen wegen eines Ausbruchs der hochansteckenden Geflügelpest mehr als 37 000 Puten getötet werden.

Wie der Landkreis Cloppenburg am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Mittwochabend in Garrel ein Bestand mit 22 800 Tieren getötet. Am Freitag sollen in Bösel 14 700 Puten tierschutzgerecht getötet werden. In den Beständen war der Erreg