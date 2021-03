Wieder Einbruch mit Auto in Juweliergeschäft in Hannover

Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit der gleichen Masche wie vor rund fünf Wochen sind Diebe in ein Juweliergeschäft in Hannovers zentraler Einkaufsmeile eingedrungen.

Die Unbekannten fuhren mit einem zuvor gestohlenen Auto rückwärts in den Laden und entwendeten dort Schmuck und Uhren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Am frühen Morgen kurz vor 4.00 Uhr sei zunächst Alarm bei einer Sicherheits