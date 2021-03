Ein Modell der Justitia steht auf einem Tisch.

Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Hannover. Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Klagen von zwei mutmaßlichen Islamisten auf die Ausstellung eines deutschen Passes zurückgewiesen.

Ein dritter zog seine Klage gegen die Stadt Hildesheim, die allen dreien die Einbürgerung verweigert hatte, am Donnerstag zurück, wie das Gericht mitteilte. In einem vierten Fall, in dem die Stadt eine bereits 2014 erfolgte Einbürgerung eb