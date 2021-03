Metall-Tarifstreit: Am 18. März soll weiterverhandelt werden

Das Logo der IG Metall hängt über der Bühne beim ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall.

Daniel Karmann/dpa

Hannover. Nach der ersten Warnstreik-Welle in der Metall- und Elektrobranche in Niedersachsen wollen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in einer Woche wieder zusammensetzen.

Für den 18. März habe man nun weitere Gespräche vereinbart, hieß es am Donnerstag auf Anfrage aus der IG-Metall-Bezirksleitung in Hannover. Die bisherigen drei Verhandlungsrunden hatten noch keine entscheidende Annäherung gebracht. Zwar ha