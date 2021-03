Warnstreiks am Samstag im öffentlichen Nahverkehr

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo und eine rote Trillerpfeife.

Christophe Gateau/dpa

Hannover. Aufgrund der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr müssen sich die Bürger in einigen Städten Niedersachsens für den Samstag auf Warnstreiks einstellen.

Beschäftigte wollen unter anderem in Lüneburg, Salzgitter, Hameln, Stade, Verden und Buxtehude von Dienstbeginn bis Dienstschluss die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Hannover mitteilte.Derzeit befindet sie s