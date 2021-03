Ein Justizmitarbeiter schließt die Tür zu einem Verhandlungssaal.

Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild

Karlsruhe. Fünfeinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin im Wald am Kloster Loccum bei Bad Rehburg (Kreis Nienburg-Weser) fordern die Eltern als Nebenkläger und die Bundesanwaltschaft einen dritten Prozess gegen den zuletzt freigesprochenen Tatverdächtigen.

Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe kritisierten ihre Vertreter am Donnerstag die Beweiswürdigung des Landgerichts Verden als widersprüchlich und lückenhaft. Die Verteidiger forderten die Zurückweisung der Revisionen. Wann das Urteil e