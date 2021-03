Eine Mitarbeiterin des Impfteams überprüft eine Spritze.

Hannover. Die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen für Menschen über 70 Jahre startet in Niedersachsen in der kommenden Woche.

Jahrgangsweise würden die insgesamt rund 700 000 Impfberechtigten in den kommenden Wochen angeschrieben, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag an. Neben einem zentralen Anschreiben stehe es den Kommunen frei, d