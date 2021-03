Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen.

Hannover. Im Streit mit den Kommunen um den Corona-Kurs hält die Regierung an festen Inzidenzwerten als Lockerungskriterium fest. Die neue Gesundheitsministerin Behrens will aber den Austausch mit den Landkreisen verbessern. Und schon bald soll mehr geimpft werden.

Trotz anhaltender Kritik der Kommunen am Corona-Kurs in Niedersachsen hält die Landesregierung an der örtlichen Inzidenz als Kriterium für Lockerungen fest. „Ich kann den Unmut und die Schwierigkeit in den Landkreisen mit hoher Inzidenz gut