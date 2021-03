Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen.

Hannover. Trotz anhaltender Kritik der Kommunen an der örtlichen Inzidenz als Kriterium für Corona-Lockerungen hält das Land an der Praxis fest.

„Ich kann den Unmut und die Schwierigkeit in den Landkreisen mit hoher Inzidenz gut verstehen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. „Ich finde, es ist der richtige Wert.“ In Landkreisen mit mehr als