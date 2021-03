Hunde müssen in der freien Landschaft an die Leine

Eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Bremen. Hundehalter im Land Bremen müssen ihre Vierbeiner von Montag (15.3.

) an in der freien Landschaft anleinen. Auf Wiesen, Feldwegen, Äckern und im Wald herrscht wegen der sogenannten Brut- und Setzzeit bis zum 15. Juli Leinenpflicht für Hunde. Die Regelung soll verhindern, dass Hunde am Boden brütende Vögel o