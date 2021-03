Der Schriftzug „Polizei“ auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion.

picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Ein vier Wochen altes Mädchen und seine 30 Jahre alte Mutter sind wohlbehalten wiederaufgetaucht, nachdem sie eine Woche lang vermisst worden waren.

Die Frau hatte das Baby und ihre zwei anderen Kleinkinder in Hannover auf richterlichen Beschluss in die Obhut des Jugendamtes übergeben sollen und war mit dem Säugling geflüchtet. Polizisten fanden die beiden in der Nacht zum Donnerstag a