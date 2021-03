Stabkirche Stiege vor dem Umzug.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Stiege. Im Harz beginnt mit dem Abbau eines Zierelementes der Stabkirche Stiege heute (10.00 Uhr) der Umzug aus einem Wald in ein belebtes Dorf.

Die deutschlandweit einmalige Kirche im norwegischen Drachenstil wird in den kommenden Monaten weitgehend parallel ab- und aufgebaut. So soll sie in Zukunft vor mutwilliger Zerstörung bewahrt werden.Die kleine Kirche war zuvor von Experten