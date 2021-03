Die Statue der Justitia steht mit einer Waage in der Hand auf einem Platz.

Arne Dedert/dpa/Archivbild

Bremen. Am Landgericht Bremen müssen sich seit Donnerstag zwei 33 und 39 Jahre alte Männer wegen Drogengeschäften im großen Stil verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden deutschen Staatsangehörigen in 36 Fällen vor, zwischen Dezember 2018 und August 2020 Kokain und Marihuana in Bremen und Umgebung sowie in Hamburg verkauft zu haben. Dabei sollen über neun Millionen E